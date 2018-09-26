الكاتبة نشوى صلاح تحتفل بصدور روايتها الثانية "الأخرى"





أقامت الكاتبة نشوى صلاح احتفالًا بصدور روايتها "الأخرى" بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة المعادي وسط حضور عدد من المثقفين والكتاب.





كان أبرز الحضور الكاتبة نهي يحي حقي، الكاتب والشاعر محمد محرم، الكاتب أحمد عبد المجيد، الكاتب أحمد القرملاوي، الكاتب عادل عصمت، الكاتب حسن كمال، الكاتبة مروة سمير، الكاتب مراد ماهر، الكاتبة هالة البشبيشي والكاتبة نورا ناجي، والصحفي سامح الخطيب، والكاتب شريف شعبان والكاتب أحمد المدني والشاعر جميل بركات والكاتب محمد سمير أباظة والكابتن سيد معوض لاعب الأهلي السابق





وتعد رواية "الأخرى " ثاني رواية للكاتبة نشوى صلاح بعد روايتها الأولى "كبوة مهرة" والتي أصدرتها عام 2015.







