عاجل.. أحمد توفيق يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي الذي رفضه الزمالك

أكد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أنه عرض شقيقه أكرم على مسئولي الزمالك قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

وقال "توفيق" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " أكرم أبلغني بمفاوضات الأهلي معه وعلى الفور تحدثت مع أحمد مرتضى منصور واستفسرت منه بشأن ضم شقيقي للقلعة البيضاء، ولكن شعرت ببعض المماطلة في الرد".

وأضاف: " عدت لـ أكرم وأبلغته بما حدث وطالبته بإختيار القرار الأنسب له.. رغم أنني كنت أتمنى إنضمامه للزمالك معي".

وأتم: " أكرم اصطحب شقيقنا الأكبر محمد ووقع على عقود إنتقاله للأهلي دون علمي حتى لا يتأثر برأيي وأعلم أنه يحب الأهلي كثيرًا".