عاجل.. أحمد توفيق يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي الذي رفضه الزمالك
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:22 صعلاء خليف
أكد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أنه عرض شقيقه أكرم على مسئولي الزمالك قبل انتقاله للقلعة الحمراء.
وقال "توفيق" في تصريحات لبرنامج "سوبر"
عبر فضائية "بيراميدز": " أكرم أبلغني بمفاوضات الأهلي معه وعلى الفور
تحدثت مع أحمد مرتضى منصور واستفسرت منه بشأن ضم شقيقي للقلعة البيضاء، ولكن شعرت ببعض
المماطلة في الرد".
وأضاف: " عدت لـ أكرم وأبلغته بما حدث وطالبته بإختيار
القرار الأنسب له.. رغم أنني كنت أتمنى إنضمامه للزمالك معي".
وأتم: " أكرم اصطحب شقيقنا الأكبر محمد ووقع على عقود
إنتقاله للأهلي دون علمي حتى لا يتأثر برأيي وأعلم أنه يحب الأهلي كثيرًا".