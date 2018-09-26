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عاجل.. أحمد توفيق يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي الذي رفضه الزمالك

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:22 ص
عاجل.. أحمد توفيق يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي الذي رفضه الزمالك
بيراميدز
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علاء خليف
 

أكد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أنه عرض شقيقه أكرم على مسئولي الزمالك قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

 

وقال "توفيق" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " أكرم أبلغني بمفاوضات الأهلي معه وعلى الفور تحدثت مع أحمد مرتضى منصور واستفسرت منه بشأن ضم شقيقي للقلعة البيضاء، ولكن شعرت ببعض المماطلة في الرد".

 

وأضاف: " عدت لـ أكرم وأبلغته بما حدث وطالبته بإختيار القرار الأنسب له.. رغم أنني كنت أتمنى إنضمامه للزمالك معي".

 

وأتم: " أكرم اصطحب شقيقنا الأكبر محمد ووقع على عقود إنتقاله للأهلي دون علمي حتى لا يتأثر برأيي وأعلم أنه يحب الأهلي كثيرًا".

 

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