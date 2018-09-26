يوسف القعيد: ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم "هولوكوست" (فيديو)





قال الكاتب يوسف القعيد، إن هناك ضرورة لتوثيق ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم في حق الوطن، معقبًا: "ما حدث في رابعة العدوية والله العظيم هو لوكست، حدث حكايات يشيب لها الإنسان"وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،: "الشعب المصري فرح بمجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي لإزاحة الإخوان الإرهابيين"، لافتًا إلى أن الإخوان حولوا مدرسة بجوار ميدان رابعة لسلخانة لذبح الحيوانات.