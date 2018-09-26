يوسف القعيد: ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم "هولوكوست" (فيديو)
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:32 صكساب أحمد
قال الكاتب يوسف القعيد، إن هناك ضرورة لتوثيق ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم في حق الوطن، معقبًا: "ما حدث في رابعة العدوية والله العظيم هو لوكست، حدث حكايات يشيب لها الإنسان"
وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،: "الشعب المصري فرح بمجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي لإزاحة الإخوان الإرهابيين"، لافتًا إلى أن الإخوان حولوا مدرسة بجوار ميدان رابعة لسلخانة لذبح الحيوانات.
وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،: "الشعب المصري فرح بمجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي لإزاحة الإخوان الإرهابيين"، لافتًا إلى أن الإخوان حولوا مدرسة بجوار ميدان رابعة لسلخانة لذبح الحيوانات.