ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

يوسف القعيد: ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم "هولوكوست" (فيديو)

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:32 ص
يوسف القعيد: ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم هولوكوست (فيديو)
الكاتب يوسف القعيد
طباعة
كساب أحمد
 
قال الكاتب يوسف القعيد، إن هناك ضرورة لتوثيق ما حدث في اعتصام رابعة من جرائم في حق الوطن، معقبًا: "ما حدث في رابعة العدوية والله العظيم هو لوكست، حدث حكايات يشيب لها الإنسان"

وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء،: "الشعب المصري فرح بمجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي لإزاحة الإخوان الإرهابيين"، لافتًا إلى أن الإخوان حولوا مدرسة بجوار ميدان رابعة لسلخانة لذبح الحيوانات.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 7:00:01 AM