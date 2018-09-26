الكهرباء: لدينا احتياطي في الإنتاج يماثل النسب العالمية.. ويسمح لنا بتصدير الطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء،: "لدينا احتياطي في الإنتاج يماثل النسب العالمية، ويسمح لنا بتبادل أو تصدير الطاقة".



وأوضح "حمزة" خلال حواره مع فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن القيادة السياسية حددت أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا للطاقة.



وأكد أن مصر ليست بعيدة عن الاتجاه العالمي للطاقة، موضحًا أن مصر لديها شبكة ربط مع العديد من الدول.

