نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وفاة المفكر الكبير جلال أمين عن عمر يناهز 83 عاما، وتفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





توفى مساء اليوم، الكاتب والمفكر الكبير جلال أمين، عن عمر يناهز 83 عاما.





شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، وذلك بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.





قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تجرى مشاورات مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لاستئناف العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يحقق طموحات الشعب الفلسطينى وحقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.







