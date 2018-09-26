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إحدى طالبات كلية التمريض تكشف عن سبب تظاهرهم أمام التعليم العالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:57 ص
إحدى طالبات كلية التمريض تكشف عن سبب تظاهرهم أمام التعليم العالي
تظاهرات طالبات تمريض أمام التعليم العالي
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رقية جمال
 
قالت إحدى طالبات كلية التمريض المحتجين، إنهم توجهوا لوزارة التعلم العالي يوم الأحد الماضي بشكل سلمي، ولم يكن لديهم أي نية للتظاهر، والتقوا بالمسئولين في الوزارة وطلبوا منهم تغيير كلية التمريض من إقليمي لجغرافي.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن الوزارة طلبت منهم تقديم شكوى بأرقام تليفوناتهم، وطلبوا منهم الحضور الثلاثاء الماضي لمعرفة أخر التطورات، وبعدها طلبوا منهم الحضور اليوم.

وتابعت أنهم التقوا بوزير التعليم العالي اليوم، ولم يكن لديه أي علم عن مشكلتهم، مشددة على أنهم لم يكن لديهم أي نية للتظاهر، وأنما يريدوا إكمال تعليمهم فقط.
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