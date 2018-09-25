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مقتل 12 مدنيا في غارة جوية على ولاية وردك بأفغانستان

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:54 م
مقتل 12 مدنيا في غارة جوية على ولاية وردك بأفغانستان
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وكالات
 

أعلنت البعثة الأممية للدعم في أفغانستان (يوناما) أن تحقيقات مبدئية تشير إلى مقتل 12 شخص من المدنيين خلال غارة جوية الأحد الماضي نفذتها قوات تابعة للحكومة في ولاية وردك وسط أفغانستان.


وقالت البعثة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "جميع الضحايا من النساء والأطفال من نفس العائلة الذين دمر منزلهم، في قرية ملا حافظ بولاية وردك، بواسطة ذخائر جوية مساء الأحد الماضي. عشرة أشخاص من القتلى كانوا أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عام. وثمانية منهم بنات".


وأفادت البعثة بأنه "ما زال غير واضح إذا كانت الغارة نفذت من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة أو القوات الأفغانية الجوية".


وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي  (ناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم"، وبين مسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".


وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في منتصف يوليو الماضي، تسجيل أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2018.

المزيد عن: وردك مقتل مدنيا غارة جوية افغانستان 12
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