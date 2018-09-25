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بومبيو يحذر إيران من أي هجوم على المؤسسات الأمريكية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:38 م
بومبيو يحذر إيران من أي هجوم على المؤسسات الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي
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وكالات
 

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران من أي هجوم على المؤسسات الأمريكية أو أي من المواطنين الأمريكيين، كما دعا الدول إلى التوقف عن تقديم الدعم لإيران.


وقال بومبيو، خلال مؤتمر بعنوان متحدون ضد إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "المليشيات المدعومة من إيران نفذت هجوم على مؤسسات دبلوماسية في العراق"، مضيفا "الولايات المتحدة ستحاسب النظام الإيراني على أي ضرر يصيب مواطنينا وبنانا التحتية".


وأضاف بومبيو: "يجب أن يعرف النظام الإيراني أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام دعمه للمنظمات الإرهابية"، مؤكدا: "سنواصل إبقاء ضغطنا على إيران".

وتابع بومبيو: "ندعو جميع دول العالم للتوقف عن تقديم الدعم لدولة تدعم الإرهاب".

وتشهد محافظة البصرة، جنوبي العراق، منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

 وخلال التظاهرات وقعت هجمات على مقر القنصلية الأمريكية في البصرة، ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.

المزيد عن: يحذر وزير الخارجية الامريكي مؤسسات بومبيو ايران الهجوم أمريكية
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