طارق فهمي : الرئيس السيسي كرر كلمة المصداقية في كلمته أمام الجمعية العامة 7 مرات (فيديو)



وقال "فهمي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الرئيس السيسي تطرق خلال كلمته إلى خلل الأمم المتحدة، والملف الفلسطيني وتكريس الفقر في الدول الإفريقية.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرئيس أكد أن لدينا خبرة مصرية فريدة عن مفهوم الدولة الوطنية وطالب بإعادة وتثبيت أركان الدولة الوطنية، مضيفًا أن الرئيس تحدث عن سوريا واليمن وليبيا ودور مصر المباشر في مرحلة بناء هؤلاء الدول.





وقال "فهمي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الرئيس السيسي تطرق خلال كلمته إلى خلل الأمم المتحدة، والملف الفلسطيني وتكريس الفقر في الدول الإفريقية.وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرئيس أكد أن لدينا خبرة مصرية فريدة عن مفهوم الدولة الوطنية وطالب بإعادة وتثبيت أركان الدولة الوطنية، مضيفًا أن الرئيس تحدث عن سوريا واليمن وليبيا ودور مصر المباشر في مرحلة بناء هؤلاء الدول.

عقب الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلًا: إن الرئيس كرر كلمة المصداقية في كلمته أمام الجمعية العامة 7 مرات وأكد أن بلادنا من مؤسسي الأمم المتحدة، واصفا إياها بأنها محاضرة في العلاقات الدولية.