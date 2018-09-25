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قبل طرحه رسميًا.. ننشر لقطات من كليب "رولا يموت" الجديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:33 م
قبل طرحه رسميًا.. ننشر لقطات من كليب رولا يموت الجديد
رولا يموت
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الفجر الفني
 
أطلقت الفنانة اللبنانية رولا يموت، أغنيتها الجديدة "لأولي"، ودعت محبيها لغنائها في أحد الملاهي الليلية.

وحصل "الفجر الفني"، على صور من الفيديو كليب الخاص بالأغنية، الذي عُرض أمس بأحد الملاهي الليلية في بيروت، وأشاد الحضور ومعجبيها داخل النادي، بالكليب الجديد.

والتقطت الفنانة صورًا تذكارية مع الحضور احتفالا بكليبها الجديد وسط فرحة وإعجاب من الجميع، وقطعت "التورتة" الخاصة بالحفل. 

وأكدت رولا يموت، أنه سيتم طرح الكليب، على موقع اليوتيوب قريبًا. 
قبل طرحه رسميًا.. ننشر لقطات من كليب "رولا يموت" الجديد
قبل طرحه رسميًا.. ننشر لقطات من كليب "رولا يموت" الجديد
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