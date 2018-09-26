ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

زي النهاردة بتاريخ 26 - 09 - 2018

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 26 - 09 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
طباعة
 
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  26 - 09 - 2018

** أحداث

* 1087 - وليام الثاني يتوج ملك لانكلترا ، خلفا لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100م.

* 1580 - المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.

* 1618 - توقيع معاهدة "أردبيل" بين الدولة العثمانية وإيران.

* 1777 - القوات البريطانية تسيطر على بنسيلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

* 1807 - جلاء الإنجليز من الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.

* 1815 - الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلف عرف باسم التحالف المقدس.

* 1937 - اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين «ي. آندروز» على أيدي مجموعة من أنصار عز الدين القسام.

* 1938 - بدء اجتماعات ميونخ والتي استمرت حتى 30 سبتمبر وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

* 1947 - وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.

* 1950 - حلف شمال الاطلسي يقرر اشراك ألمانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب.

* 1962 - الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.

* 1970 - تشكيل وزارة أردنية جديدة برئاسة أحمد طوقان رئيس الديوان الملكي الأسبق ضمت ستة عسكريين.

* 1971 - انضمام قطر للأمم المتحدة.

* 1980 - مجلس الأمن يقرر وقف القتال بين العراق وإيران.

* 1980 - اجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر.

* 1984 - المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997.

* 1985 - تونس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.

* 1996 - حركة طالبان تبسط سيطرتها على أغلب مناطق أفغانستان.

* 1997 - زلزال يضرب المناطق الإيطالية من أومبريا وماركي، تسبب في انهيار جزء من كنيسة القديس فرنسيس في أسيزي.

* 2004 - البرلمان التركي يقر إصلاحا للقانون الجزائي يرفع آخر حاجز امام اصدار المفوضية الاوروبية تقريرا يؤيد بدء مفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

* 2009 - اعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند، ويتسبب في مقتل 700 شخص.

* 2012 - رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت يتفقان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عددًا من القضايا.

* 2014 - تغيير التوقيت في مصر للمرة الرابعة في خمسة شهور كحدث غير مسبوق.

* 2017 - ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارًا يمنح المرأة حق قيادة السيارة ابتداءً من يوم 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018.

* 2017 - مقتل 3 رجال أمن إسرائيليين وإصابة رابع في هجوم شنَّه شاب فلسطيني على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس.


** مواليد

* 1181 - فرنسيس الأسيزي، قديس كاثوليكي.

* 1766 - جون دالتون، عالم فيزياء إنجليزي.

* 1869 - ونسر ماكاي، رسام أمريكي.

* 1886 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.

* 1888 - توماس ستيرنز إليوت، شاعر وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1948.

* 1889 - مارتن هايدغر، فيلسوف ألماني.

* 1897 - البابا بولس السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

* 1898 - جورج غيرشوين، مؤلف موسيقى أمريكي.

* 1923 - ثريا حلمي، ممثلة مصرية.

* 1925 - مارتي روبينز، مغني أمريكي.

* 1927 - إنزو بيرزوت، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

* 1932 - مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند.

* 1936 - تاداو ناغاهاما، مخرج ومؤلف ياباني.

* 1937 - مهدي كروبي، سياسي إيراني.

* 1950 - مشيرة إسماعيل، ممثلة مصرية.

* 1956 - ليندا هاميلتون، ممثلة أمريكية.

* 1968 - جيمس كافيزل، ممثل أمريكي.

* 1973 - محمد قنوع، ممثل سوري.

* 1976 - مايكل بالاك، لاعب كرة قدم ألماني.

* 1981 - سيرينا ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.

* 1982 - حسين المهدي، ممثل كويتي.

* 1983 - ريكاردو كواريسما، لاعب كرة قدم برتغالي.

* 1984 - رنا شميس، ممثلة سورية.

* 1986 - علياء الشمري، إعلامية عراقية تعمل في الإمارات العربية المتحدة.


** وفيات

* 1945 - بيلا بارتوك، موسيقي هنغاري.

* 1952 - جورج سانتايانا، فيلسوف، وكاتب، وشاعر وروائي أسباني-أمريكي.

* 1976 - ليو بولد روزيتشكا، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.

* 1978 - كارل مان سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.

* 1982 - أحمد حسين، سياسي مصري.

* 1990 - ألبيرتو مورافيا، كاتب إيطالي.

* 2008 - بول نيومان، ممثل أمريكي.

* 2008 - فوزي عبد الحافظ، عسكري مصري.

* 2010 - عبد الصبور شاهين، مفكر إسلامي مصري.


** أعياد ومناسبات

*ا ليوم الأوروبي للغات.

* ذكرى قيام ثورة 26 سبتمبر اليمنية.
المزيد عن: وفيات 26 سبتمبر مواليد 26 سبتمبر شهر سبتمبر سبتمبر زي النهاردة حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات 26 سبتمبر احداث 26 سبتمبر 26 سبتمبر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
20:45
-
برينتفورد
ليفربول
-
x
20:45
-
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
واتفورد
الدوري الاسباني
ليجانيس
-
x
20:00
-
برشلونة
إشبيلية
-
x
22:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:00
-
بولونيا
روما
-
x
21:00
-
فروسينوني
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
-
x
17:55
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/26/2018 1:10:08 AM