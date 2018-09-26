زي النهاردة بتاريخ 26 - 09 - 2018
الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:00 ص
*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26 - 09 - 2018
** أحداث
* 1087 - وليام الثاني يتوج ملك لانكلترا ، خلفا لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100م.
* 1580 - المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.
* 1618 - توقيع معاهدة "أردبيل" بين الدولة العثمانية وإيران.
* 1777 - القوات البريطانية تسيطر على بنسيلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية.
* 1807 - جلاء الإنجليز من الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.
* 1815 - الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلف عرف باسم التحالف المقدس.
* 1937 - اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين «ي. آندروز» على أيدي مجموعة من أنصار عز الدين القسام.
* 1938 - بدء اجتماعات ميونخ والتي استمرت حتى 30 سبتمبر وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.
* 1947 - وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.
* 1950 - حلف شمال الاطلسي يقرر اشراك ألمانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب.
* 1962 - الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.
* 1970 - تشكيل وزارة أردنية جديدة برئاسة أحمد طوقان رئيس الديوان الملكي الأسبق ضمت ستة عسكريين.
* 1971 - انضمام قطر للأمم المتحدة.
* 1980 - مجلس الأمن يقرر وقف القتال بين العراق وإيران.
* 1980 - اجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر.
* 1984 - المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997.
* 1985 - تونس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.
* 1996 - حركة طالبان تبسط سيطرتها على أغلب مناطق أفغانستان.
* 1997 - زلزال يضرب المناطق الإيطالية من أومبريا وماركي، تسبب في انهيار جزء من كنيسة القديس فرنسيس في أسيزي.
* 2004 - البرلمان التركي يقر إصلاحا للقانون الجزائي يرفع آخر حاجز امام اصدار المفوضية الاوروبية تقريرا يؤيد بدء مفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
* 2009 - اعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند، ويتسبب في مقتل 700 شخص.
* 2012 - رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت يتفقان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عددًا من القضايا.
* 2014 - تغيير التوقيت في مصر للمرة الرابعة في خمسة شهور كحدث غير مسبوق.
* 2017 - ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارًا يمنح المرأة حق قيادة السيارة ابتداءً من يوم 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018.
* 2017 - مقتل 3 رجال أمن إسرائيليين وإصابة رابع في هجوم شنَّه شاب فلسطيني على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس.
** مواليد
* 1181 - فرنسيس الأسيزي، قديس كاثوليكي.
* 1766 - جون دالتون، عالم فيزياء إنجليزي.
* 1869 - ونسر ماكاي، رسام أمريكي.
* 1886 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.
* 1888 - توماس ستيرنز إليوت، شاعر وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1948.
* 1889 - مارتن هايدغر، فيلسوف ألماني.
* 1897 - البابا بولس السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
* 1898 - جورج غيرشوين، مؤلف موسيقى أمريكي.
* 1923 - ثريا حلمي، ممثلة مصرية.
* 1925 - مارتي روبينز، مغني أمريكي.
* 1927 - إنزو بيرزوت، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.
* 1932 - مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند.
* 1936 - تاداو ناغاهاما، مخرج ومؤلف ياباني.
* 1937 - مهدي كروبي، سياسي إيراني.
* 1950 - مشيرة إسماعيل، ممثلة مصرية.
* 1956 - ليندا هاميلتون، ممثلة أمريكية.
* 1968 - جيمس كافيزل، ممثل أمريكي.
* 1973 - محمد قنوع، ممثل سوري.
* 1976 - مايكل بالاك، لاعب كرة قدم ألماني.
* 1981 - سيرينا ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.
* 1982 - حسين المهدي، ممثل كويتي.
* 1983 - ريكاردو كواريسما، لاعب كرة قدم برتغالي.
* 1984 - رنا شميس، ممثلة سورية.
* 1986 - علياء الشمري، إعلامية عراقية تعمل في الإمارات العربية المتحدة.
** وفيات
* 1945 - بيلا بارتوك، موسيقي هنغاري.
* 1952 - جورج سانتايانا، فيلسوف، وكاتب، وشاعر وروائي أسباني-أمريكي.
* 1976 - ليو بولد روزيتشكا، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.
* 1978 - كارل مان سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.
* 1982 - أحمد حسين، سياسي مصري.
* 1990 - ألبيرتو مورافيا، كاتب إيطالي.
* 2008 - بول نيومان، ممثل أمريكي.
* 2008 - فوزي عبد الحافظ، عسكري مصري.
* 2010 - عبد الصبور شاهين، مفكر إسلامي مصري.
** أعياد ومناسبات
*ا ليوم الأوروبي للغات.
* ذكرى قيام ثورة 26 سبتمبر اليمنية.
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