زي النهاردة بتاريخ 26 - 09 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26 - 09 - 2018

** أحداث





* 1087 - وليام الثاني يتوج ملك لانكلترا ، خلفا لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100م.





* 1580 - المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.





* 1618 - توقيع معاهدة "أردبيل" بين الدولة العثمانية وإيران.





* 1777 - القوات البريطانية تسيطر على بنسيلفانيا خلال حرب الاستقلال الأمريكية.





* 1807 - جلاء الإنجليز من الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.





* 1815 - الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وبروسيا يشكلون حلف عرف باسم التحالف المقدس.





* 1937 - اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين «ي. آندروز» على أيدي مجموعة من أنصار عز الدين القسام.





* 1938 - بدء اجتماعات ميونخ والتي استمرت حتى 30 سبتمبر وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.





* 1947 - وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.





* 1950 - حلف شمال الاطلسي يقرر اشراك ألمانيا الاتحادية في الدفاع عن الغرب.





* 1962 - الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.





* 1970 - تشكيل وزارة أردنية جديدة برئاسة أحمد طوقان رئيس الديوان الملكي الأسبق ضمت ستة عسكريين.





* 1971 - انضمام قطر للأمم المتحدة.





* 1980 - مجلس الأمن يقرر وقف القتال بين العراق وإيران.





* 1980 - اجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في مصر.





* 1984 - المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997.





* 1985 - تونس تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.





* 1996 - حركة طالبان تبسط سيطرتها على أغلب مناطق أفغانستان.





* 1997 - زلزال يضرب المناطق الإيطالية من أومبريا وماركي، تسبب في انهيار جزء من كنيسة القديس فرنسيس في أسيزي.





* 2004 - البرلمان التركي يقر إصلاحا للقانون الجزائي يرفع آخر حاجز امام اصدار المفوضية الاوروبية تقريرا يؤيد بدء مفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.





* 2009 - اعصار كيتسانا يضرب الفلبين والصين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وتايلاند، ويتسبب في مقتل 700 شخص.





* 2012 - رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت يتفقان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عددًا من القضايا.





* 2014 - تغيير التوقيت في مصر للمرة الرابعة في خمسة شهور كحدث غير مسبوق.





* 2017 - ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يصدر قرارًا يمنح المرأة حق قيادة السيارة ابتداءً من يوم 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018.





* 2017 - مقتل 3 رجال أمن إسرائيليين وإصابة رابع في هجوم شنَّه شاب فلسطيني على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس.









** مواليد





* 1181 - فرنسيس الأسيزي، قديس كاثوليكي.





* 1766 - جون دالتون، عالم فيزياء إنجليزي.





* 1869 - ونسر ماكاي، رسام أمريكي.





* 1886 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1922.





* 1888 - توماس ستيرنز إليوت، شاعر وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1948.





* 1889 - مارتن هايدغر، فيلسوف ألماني.





* 1897 - البابا بولس السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1898 - جورج غيرشوين، مؤلف موسيقى أمريكي.





* 1923 - ثريا حلمي، ممثلة مصرية.





* 1925 - مارتي روبينز، مغني أمريكي.





* 1927 - إنزو بيرزوت، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.





* 1932 - مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند.





* 1936 - تاداو ناغاهاما، مخرج ومؤلف ياباني.





* 1937 - مهدي كروبي، سياسي إيراني.





* 1950 - مشيرة إسماعيل، ممثلة مصرية.





* 1956 - ليندا هاميلتون، ممثلة أمريكية.





* 1968 - جيمس كافيزل، ممثل أمريكي.





* 1973 - محمد قنوع، ممثل سوري.





* 1976 - مايكل بالاك، لاعب كرة قدم ألماني.





* 1981 - سيرينا ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.





* 1982 - حسين المهدي، ممثل كويتي.





* 1983 - ريكاردو كواريسما، لاعب كرة قدم برتغالي.





* 1984 - رنا شميس، ممثلة سورية.





* 1986 - علياء الشمري، إعلامية عراقية تعمل في الإمارات العربية المتحدة.









** وفيات





* 1945 - بيلا بارتوك، موسيقي هنغاري.





* 1952 - جورج سانتايانا، فيلسوف، وكاتب، وشاعر وروائي أسباني-أمريكي.





* 1976 - ليو بولد روزيتشكا، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.





* 1978 - كارل مان سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.





* 1982 - أحمد حسين، سياسي مصري.





* 1990 - ألبيرتو مورافيا، كاتب إيطالي.





* 2008 - بول نيومان، ممثل أمريكي.





* 2008 - فوزي عبد الحافظ، عسكري مصري.





* 2010 - عبد الصبور شاهين، مفكر إسلامي مصري.









** أعياد ومناسبات





*ا ليوم الأوروبي للغات.



