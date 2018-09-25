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أحمد توفيق: وقعت لـ"بيراميدز" على بياض لرغبتي في المشاركة أساسيًا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:39 م
أحمد توفيق: وقعت لـبيراميدز على بياض لرغبتي في المشاركة أساسيًا
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علاء خليف
 
أكد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أنه رحل عن الزمالك بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي في المباريات.


وقال "توفيق" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " رحلت عن الزمالك لرغبتي في خوض تجربة جديدة والمشاركة بشكل أساسي في المباريات".


وأضاف: "عندما تلقيت عرضًا من نادي بيراميدز وافقت على الفور لرغبتي الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات".


وتابع: " البدري استفسر مني عن اللعب لبيراميدز وأخطرته بموافقتي دون شروط".


وأتم: "وقعت لبيراميدز على بياض لأنني كنت احتاج للمشاركة الأساسية".

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