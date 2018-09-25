أحمد توفيق: وقعت لـ"بيراميدز" على بياض لرغبتي في المشاركة أساسيًا

أكد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أنه رحل عن الزمالك بسبب رغبته في المشاركة بشكل أساسي في المباريات.









وقال "توفيق" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " رحلت عن الزمالك لرغبتي في خوض تجربة جديدة والمشاركة بشكل أساسي في المباريات".









وأضاف: "عندما تلقيت عرضًا من نادي بيراميدز وافقت على الفور لرغبتي الحصول على فرصة المشاركة بالمباريات".









وتابع: " البدري استفسر مني عن اللعب لبيراميدز وأخطرته بموافقتي دون شروط".









وأتم: "وقعت لبيراميدز على بياض لأنني كنت احتاج للمشاركة الأساسية".



