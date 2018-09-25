الهلال يخوض مرانًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الشباب العماني بالبطولة العربية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن خاض مباراته أمس أمام الفتح بالجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي فازبها بنتيجة 3-2.





ومن المقرر أن يؤدي فريق الهلال مساء غدٍ الاربعاء مرانًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الشباب العماني، في إطار منافسات البطولة العربية للأندية، حيث يسعي لتحقيق الفوز، بعد أن انتهت المباراة الأولي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



