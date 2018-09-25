ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الهلال يخوض مرانًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الشباب العماني بالبطولة العربية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:30 م
الهلال يخوض مرانًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الشباب العماني بالبطولة العربية
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن خاض مباراته أمس أمام الفتح بالجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي فازبها بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يؤدي فريق الهلال مساء غدٍ الاربعاء مرانًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الشباب العماني، في إطار منافسات البطولة العربية للأندية، حيث يسعي لتحقيق الفوز، بعد أن انتهت المباراة الأولي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتابع مران الهلال اليوم نائب الرئيس "فهد الراشد" وعضوا مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر وطارق التويجري.

المزيد عن: مباراة الهلال والشباب العماني الهلال السعودي الشباب العماني البطولة العربية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
0
x
20:45
0
أكسفورد سيتي
مانشستر يونايتد
1
x
21:00
0
ديربي كاونتي
وست بروميتش ألبيون
0
x
21:00
0
كريستال بالاس
الدوري الاسباني
إسبانيول
0
x
20:00
0
إيبار
أتلتيكو مدريد
0
x
22:00
0
هويسكا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
21:00
0
فيورنتينا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 9:50:01 PM