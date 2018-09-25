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رئيس نبروه لـ"فرج عامر": "مش هنسيب حقنا في صفقة عبد الله بكري"!

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:32 م
رئيس نبروه لـفرج عامر: مش هنسيب حقنا في صفقة عبد الله بكري!
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علاء خليف
 
وجه أحمد المسيري رئيس نادي نبروه، إتهامات للمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بالتحايل في صفقة انتقال عبد الله بكري مدافع الفريق السكندري لنادي الباطن السعودي، لمنع نادي نبروه من الحصول على حقوقه في نسبة بيع اللاعب.


وقال "المسيري" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": "لم نتطاول على شخص فرج عامر ونكن كل التقدير والاحترام لسموحة وجماهيره وادارته".


وأضاف: "نادي نبروه باع عبد الله بكري لسموحة الموسم الماضي مقابل 250 ألف جنيه مع الحصول على نسبة 30% من بيعه في المستقبل".


وتابع: " عبد الله بكري وقع على عقد إعارة للباطن السعودي مقابل 450 ألف دولار وليس شراء، وبند إعارة "بكري" لم تفعل إلي الدوري السعودي".


وواصل: "عبد الله بكري لم تطلب له البطاقة الدولية من إتحاد الكرة .. واعارته للباطن على الأوراق فقط للتحايل لمنع نادي نبروه من حصوله على حقوقه القانونية في صفقة إنتقال "بكري" للدوري السعودي".


وأردف: " هذا ما فعله رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللجنة المعنية بالدفاع عن الأندية ومنحها حقوقها القانونية كاملة".


وأتم: "تم تقديم شكوي رسمية لدي إتحاد الكرة المصري ضد مجلس إدارة سموحة، للتحقيق في تلك الوقائع وعقد جلسة استماع للطرفين بشأن تلك الأزمة"، مؤكدًا أنه سيلجأ لكافة الطرق الشرعية للحصول علي حقوق نادي نبروه كاملة في صفقة "بكري".


ووجه "المسيري" في نهاية حديثه رسالة لرئيس سموحة قائلًا: " مش هسيب مليم واحد من حقنا في صفقة عبد الله بكري".

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