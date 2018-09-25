ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل الصراع في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية، لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منتقداً سياسة نظيره الأمريكي دونالد ترامب.







وقال ماكرون: "ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية، ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السلام المشروع".



وأضاف: "لا يوجد بديل معقول لحل الدولتين".