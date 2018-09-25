ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل الصراع في الشرق الأوسط
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:29 موكالات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية، لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منتقداً سياسة نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال ماكرون: "ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية، ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السلام المشروع".
وأضاف: "لا يوجد بديل معقول لحل الدولتين".
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