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ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل الصراع في الشرق الأوسط

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:29 م
ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل الصراع في الشرق الأوسط
الرئيس الفرنسي
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وكالات
 
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية، لن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منتقداً سياسة نظيره الأمريكي دونالد ترامب. 



وقال ماكرون: "ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية، ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السلام المشروع".


وأضاف: "لا يوجد بديل معقول لحل الدولتين".
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