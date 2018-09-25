حصاد مباريات الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر

أقيم في اليوم الاول من منافسات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر 18 مباراة، شهدوا إثارة واهداف غزيرة، كما حسمت ركلات الترجيح العديد من المواجهات أبرزها فوز منتخب السويس على فريق المريخ، ومركز شباب تلا على فريق بنها.









وجاء خسارة بلدية المحلة على ملعبة من فريق عثماسون طنطا بهدف من أكبر مفاجآت الدور الحالي.







