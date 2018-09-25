حصاد مباريات الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر
أقيم في اليوم الاول من منافسات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس مصر 18 مباراة، شهدوا إثارة واهداف غزيرة، كما حسمت ركلات الترجيح العديد من المواجهات أبرزها فوز منتخب السويس على فريق المريخ، ومركز شباب تلا على فريق بنها.
وجاء خسارة بلدية المحلة على ملعبة من فريق عثماسون طنطا بهدف من أكبر مفاجآت الدور الحالي.
ويرصد "الفجر الرياضي" نتائج المواجهات على النحو التالي :
- سوهاج مع طهطا 4-1
- السلام بإسنا مع أسوان 0-3
- التعدين مع المراغه 4-1
- بني سويف مع شباب إبشواي 2-0
- الفيوم مع التليفونات 2-2 وفاز التليفونات بركلات الترجيح 6-5
- الإعلاميين مع الشمس 0-0 وفاز الشمس بركلات الترجيح 3-4
- منتخب السويس مع المريخ 1-1 وفاز السويس بركلات الترجيح 1-0
- م ش منية سمنود مع نادي طلخا 3-1
- البلدية مع عثماسون 0-1
- شباب تلا مع بنها 1-1 وحسمت ركلات الترجيح صعود بتلا 3-1
- سرس الليان مع سيدي سالم 1-3
- ج شبين مع سمنود 5-1
- غ المحلة مع الحامول 3-0
- طنطا مع كفر الشيخ 1-1 وتأهل تلا بركلات الترجيح
- الحمام مع دمنهور 0-1 سجله اللاعب وحيد محسن.
- الحرية مع فاركو 0-6
- شباب أبو المطامير مع الترجي بالضبعة 3-0
- الرجاء مع الأوليمبي 0-3