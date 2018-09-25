عاجل.. انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري.. وتوقف الحركة باتجاه أكتوبر

انقلبت سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر، وإصابة 5 أشخاص، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.









تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى اتجاه أكتوبر بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



