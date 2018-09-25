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الهلال السعودي يواصل تدريباته الجماعية بمشاركة شراحيلي والدوسري والشهراني

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:11 م
الهلال السعودي يواصل تدريباته الجماعية بمشاركة شراحيلي والدوسري والشهراني
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عمر عبدالعزيز
 
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن خاض مباراته أمس أمام الفتح بالجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والتي فازبها بنتيجة 3-2.

وشهدت تدريبات الهلال الجماعية مشاركة الثلاثي أحمد شراحيلي وياسر الشهراني وناصر الدوسري.

في حين واصل الثلاثي نواف العابد وأندري كاريلو وعمر خربين برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وتابع مران الهلال اليوم نائب الرئيس "فهد الراشد" وعضوا مجلس الإدارة عبدالرحمن النمر وطارق التويجري.
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