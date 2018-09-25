ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ديفيد فانديتا نجم أيام قرطاج الموسيقية في تونس

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:25 م
ديفيد فانديتا نجم أيام قرطاج الموسيقية في تونس
ديفيد فانديتا
طباعة
الفجر الفني
 
يستعد الموزع الموسيقى العالمي والدي جي الفرنسي ديفيد فانديتا، لإحياء أجدد حفلاته الموسيقية في تونس، عبر مشاركته الخاصة في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، بسهرة جماهيرية كبرى على مسرح مدينة الثقافة، وذلك في العاشرة مساء الجمعة 5 أكتوبر.
 
ويضع فانديتا مسك الختام على فعاليات اليوم السادس من المهرجان، والخاص بحفلات الموسيقى الإلكترونية، وذلك ضمن النسخة الخامسة من مهرجان ايام قرطاج، والتى تجمع هذا العام 9 عروض موسيقية عالمية وخمس أيام متنوعة لنوعيات الموسيقى، مثل الهيب هوب والبوب والإلكترو والباندات الغنائية، أهمها حفلي الافتتاح عازف الكمان التونسي زايد الزوارى والفنان السورى طارق العربى طرقان، الأب الروحى لأغنيات الطفولة وتترات الرسوم المتحركة بقناة سبيستون.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
0
x
20:45
0
أكسفورد سيتي
مانشستر يونايتد
1
x
21:00
0
ديربي كاونتي
وست بروميتش ألبيون
0
x
21:00
0
كريستال بالاس
الدوري الاسباني
إسبانيول
0
x
20:00
0
إيبار
أتلتيكو مدريد
0
x
22:00
0
هويسكا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
21:00
0
فيورنتينا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 9:40:01 PM