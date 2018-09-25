ديفيد فانديتا نجم أيام قرطاج الموسيقية في تونس

يستعد الموزع الموسيقى العالمي والدي جي الفرنسي ديفيد فانديتا، لإحياء أجدد حفلاته الموسيقية في تونس، عبر مشاركته الخاصة في فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، بسهرة جماهيرية كبرى على مسرح مدينة الثقافة، وذلك في العاشرة مساء الجمعة 5 أكتوبر.

ويضع فانديتا مسك الختام على فعاليات اليوم السادس من المهرجان، والخاص بحفلات الموسيقى الإلكترونية، وذلك ضمن النسخة الخامسة من مهرجان ايام قرطاج، والتى تجمع هذا العام 9 عروض موسيقية عالمية وخمس أيام متنوعة لنوعيات الموسيقى، مثل الهيب هوب والبوب والإلكترو والباندات الغنائية، أهمها حفلي الافتتاح عازف الكمان التونسي زايد الزوارى والفنان السورى طارق العربى طرقان، الأب الروحى لأغنيات الطفولة وتترات الرسوم المتحركة بقناة سبيستون.