يا فرحة ما تمت.. صفقة إنتقال "خربين" إلى بيراميدز مُهددة بالفشل بعد انسحاب "آل الشيخ"

أصبحت صفقة إنضمام السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي، لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مُهددة بالفشل، وذلك بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية الإنسحاب نهائيًا من الإستثمار الرياضي في مصر.









وكان نادي بيراميدز برعاية تركي آل الشيخ، تعاقد مع السوري عمر خربين هداف الهلال السعودي وأفضل لاعب في آسيا لعام 2017، للإنتقال لصفوف الفريق المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لمدة 6 أشهر على سبيل الاعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.









وبات إنتقال "خربين" لنادي بيراميدز المصري في يناير المقبل، صعب الحدوث خاصة إذا تمسك تركي آل الشيخ بالإنسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، لا سيما وأن البيان الصادر من قناة بيراميدز، أكد أن "آل الشيخ" سوف يجلب عقود إحتراف للاعبي بيراميدز وليس منطقيًا أن يُتمم إجراءات إنضمام "خربين" لصفوف الفريق، كما أن القيمة المالية الضخمة للاعب لن تسمح له بالتواجد بالدوري المصري في الفترة الحالية.









والخيار الأقرب لـ"خربين" في حالة تمسك "آل الشيخ" بالإنسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، سيكون فسخ التعاقد مع نادي بيراميدز والاستمرار مع فريقه الهلال السعودي في الفترة المقبلة.









إنتقال لاعب بقيمة "عمر خربين" لنادي بيراميدز أسعد جماهير النادي بشكل خاص وجماهير الكرة المصرية عامة، لا سيما وأن "خربين" إضافة قوية لأي فريق يتواجد ضمن صفوفه وأي دوري يلعب فيه، ولكن "يا فرحة ما تمت" بعدما أصبح إنتقال المهاجم السوري لصفوف بيراميدز مهددًا بالفشل بعد القرار المفاجئ لـ"آل الشيخ" بالإنسحاب من مصر.