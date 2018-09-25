ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شكري: لقاء السيسي مع نظيره الأمريكي تطرق للقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه دول المنطقة (فيديو)

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:24 م
شكري: لقاء السيسي مع نظيره الأمريكي تطرق للقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه دول المنطقة (فيديو)
طباعة
كساب أحمد
 
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تطرق للقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه دول المنطقة، والبحث عن حلول للأزمة السورية والليبية. 

وأضاف "شكري"، خلال تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السكرتير العام للأمم المتحدة أشاد بدور مصر في إصلاح وتطوير منظمة الأمم المتحدة، ودورها في حل قضايا الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الرئيس التقى أيضًا بملك الأردن عبد الله الثاني للتنسيق بين البلدين فيما يخص القضية الفلسطينية، مضيفًا أنه حضر الاجتماع الوزاري العربي بالولايات المتحدة الأمريكية واتفق على دعم القضية الفلسطينية.
المزيد عن: وزير الخارجية سامح شكري القضية الفلسطينية أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
0
x
20:45
0
أكسفورد سيتي
مانشستر يونايتد
1
x
21:00
0
ديربي كاونتي
وست بروميتش ألبيون
0
x
21:00
0
كريستال بالاس
الدوري الاسباني
إسبانيول
0
x
20:00
0
إيبار
أتلتيكو مدريد
0
x
22:00
0
هويسكا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
21:00
0
فيورنتينا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 9:50:14 PM