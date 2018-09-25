شكري: لقاء السيسي مع نظيره الأمريكي تطرق للقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه دول المنطقة (فيديو)
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:24 مكساب أحمد
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تطرق للقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه دول المنطقة، والبحث عن حلول للأزمة السورية والليبية.
وأضاف "شكري"، خلال تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السكرتير العام للأمم المتحدة أشاد بدور مصر في إصلاح وتطوير منظمة الأمم المتحدة، ودورها في حل قضايا الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن الرئيس التقى أيضًا بملك الأردن عبد الله الثاني للتنسيق بين البلدين فيما يخص القضية الفلسطينية، مضيفًا أنه حضر الاجتماع الوزاري العربي بالولايات المتحدة الأمريكية واتفق على دعم القضية الفلسطينية.
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