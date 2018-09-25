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مدافع النجمة: لا أخشي أي لاعب في الأهلي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:19 م
مدافع النجمة: لا أخشي أي لاعب في الأهلي
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علاء خليف
 
تحدث أحمد الديب مدافع النجمة اللبناني عن استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في لقاء إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية، واستعداداته لمراقبة المغربي وليد أزارو مهاجم الأحمر.


وقال "الديب" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": "لا أخشي أي لاعب مع كامل الاحترام لكل اللاعبين".


وأضاف: "وليد ازارو مهاجم كبير ولكن أحمد الديب أيضًا لاعب كبير".


وأتم: " نحترم لاعبي الأهلي ونحترم أي لاعب في العالم ولكن هناك فرق بين الاحترام والخوف".

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