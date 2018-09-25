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"الرئاسة" تكشف سبب تأجيل لقاء السيسي بنظيره الفرنسي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:19 م
الرئاسة تكشف سبب تأجيل لقاء السيسي بنظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون
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كساب أحمد
 
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد بجهود مصر في حفظ السلام على المستوى العالمي خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن مصر تحتل المركز السابع عالميًا في المشاركة في قوات حفظ السلام.

وأضاف "راضي"، خلال تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يحدث بعد، بسبب اختلاف توقيت الكلمات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتم ترتيب اللقاء في موعد آخر. 
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