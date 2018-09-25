"الرئاسة" تكشف سبب تأجيل لقاء السيسي بنظيره الفرنسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد بجهود مصر في حفظ السلام على المستوى العالمي خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن مصر تحتل المركز السابع عالميًا في المشاركة في قوات حفظ السلام.



