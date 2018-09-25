مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية: الفحص الدوري واكتشاف السرطان في بدايته أهم من العلاج

أكدت مروة مراد، مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية، أن الفحص الدوري واكتشاف مرض السرطان في بدايته أهم بكثير من العلاج.





وتابعت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء،: "نريد أن ننشر ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري".



