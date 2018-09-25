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مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية: الفحص الدوري واكتشاف السرطان في بدايته أهم من العلاج

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:16 م
مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية: الفحص الدوري واكتشاف السرطان في بدايته أهم من العلاج
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أمنية فوزي
 
أكدت مروة مراد، مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية، أن الفحص الدوري واكتشاف مرض السرطان في بدايته أهم بكثير من العلاج.

وتابعت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء،: "نريد أن ننشر ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري".

وأوضحت أن المسح الدوري يتم كل عام، ويطمأن السيدة على صحتها لمدة عام كامل.
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