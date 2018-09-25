"الرئاسة": كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة ستتضمن موقف مصر من القضايا الإقليمية والتعليم والصحة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى برئيس البنك الدولي الذي وصف الإصلاحات الاقتصادية المصرية بالناجحة، كما قام الرئيس بلقاء مع رئيسة وزراء بلغارية والنرويج.



