"الرئاسة": كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة ستتضمن موقف مصر من القضايا الإقليمية والتعليم والصحة
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:16 مكساب أحمد
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى برئيس البنك الدولي الذي وصف الإصلاحات الاقتصادية المصرية بالناجحة، كما قام الرئيس بلقاء مع رئيسة وزراء بلغارية والنرويج.
وأضاف "راضي"، خلال تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كلمة الرئيس في الأمم المتحدة ستتضمن موقف مصر من القضايا الإقليمية والتعليم والصحة وقضايا المناخ، وعرض جهود مصر في دفع عملية السلام إلى الأمام.