عاجل.. "فيفا" يعلن تعديل قانون رمية التماس (تعرف على التفاصيل)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعديل جديد في قوانينه؛ إذ حدد وضعية واحدة لطريقة لعب رمية التماس، بعدما كان متاحًا لعبها من وضعيات مختلفة في السابق.









وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن رمية التماس انطلاقًا من الموسم الحالي 2018/2019 يجب أن تلعب من وضع الوقوف فقط.









وأضاف حساب "فيفا" أن اعتراض بعض اللاعبين على الحكام بحجة أن القوانين لا تمنع اتخاذ وضعيات مختلفة عند تنفيذ رميات التماس دفع الاتحاد الدولي لذلك التعديل.









يذكر أنه كان من المتاح للاعبين تنفيذ رمية التماس باتخاذ وضع الجلوس أو الركوع طالما بقي اللاعب ثابتًا عند البدء في الرمية، إلا أن القانون الجديد أضاف كلمة "الوقوف" لتحديد طريقة لعب الرمية.



