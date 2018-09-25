متحدث الرئاسة: لقاء السيسي بـ"ترامب" كان مثمرًا للغاية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك تقارب في وجهات النظر بين أمريكا ومصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب.



