متحدث الرئاسة: لقاء السيسي بـ"ترامب" كان مثمرًا للغاية
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:11 مكساب أحمد
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك تقارب في وجهات النظر بين أمريكا ومصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب.
وأضاف "راضي"، خلال تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز" على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ترامب" أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بجرأة شديدة، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "ترامب" كان مثمرًا للغاية.