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غدا.. سماع شهادة حبيب العادلي في اقتحام "الحدود الشرقية"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:08 م
غدا.. سماع شهادة حبيب العادلي في اقتحام الحدود الشرقية
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
تستأنف غداً الأربعاء الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بجلستها الصباحية، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

وقد حددت المحكمة جلسة غداً لسماع شهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
 
 

المزيد عن: مصر طرة حبيب العادلي جنايات جنوب القاهرة الرئيس المعزول محمد مرسي الدائرة 11 إرهاب الاخوان أمناء الشرطة
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