مع فوز صلاح بجائزة "بوشكاش".. العربي للنشر تطلق الترجمة الإنجليزية لـ"محمد صلاح: حكاية بطل"

أصدرت العربي للنشر والتوزيع وللمرة الأولى في مصر الترجمة الإنجليزية لأحدث إصداراتها "محمد صلاح: حكاية بطل" لعماد أنور.

جاء القرار بترجمة الكتاب إلى الإنجليزية بعد النجاح الذي لاقته الطبعة الأولى من الكتاب والبدء بإعداد الطبعة الثانية منه في أقل من شهر.

كما سيتم توزيع النسخة الإنجليزية من الكتاب، والتي ترجمها محمد سعد، الصحفي بأهرام أونلاين، داخل مصر كما ستقوم العربي بمحاولة بيع حقوق الترجمة عالميًا.

أصدرت العربي أيضًا النسخة الإلكترونية من الكتاب، وكذلك الكتاب الصوتي منه.

يتناول الكتاب سيرة اللاعب محمد صلاح الذاتية ويوثق ما حققه من إنجازات؛ أهمها الصعود بمنتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا بعد غياب 28 عامًا.

الكتاب من تأليف عماد أنور، الصحفي بالأهرام، ويهدف إلى تقديم صلاح كقدوة للشباب باعتباره نموذجًا ناجحًا يسيروا على خطاه نفسها وبنفس عزيمته وإصراره كونه أحد أبناء جيلهم. وكذلك يستهدف جيل الكبار؛ فصلاح بالنسبة لهم أيقونة الأمل نظرًا لما حققه من إنجازات على مستوى مصر والوطن العربي.

يبدأ المؤلف الكتاب بحياة محمد صلاح منذ الصغر وكيف صارع وتغلب على الظروف الصعبة ونشأته المتواضعة في إحدى قرى مصر الفقيرة. وسرد لمشواره الذي بدأه خطوة خطوة حتى وصل إلى العالمية، لكنه لم يحقق النجاح إلا بإيمانه بموهبته.

كما يركز المؤلف على أهم إنجازات محمد صلاح حتى الآن وكيف صار لاعبًا غير عادي يستحق الوصول إلى العالمية وأن ينافس مَن هم على عرش الساحة الكروية في الأرقام مثل كرستيانو رونالدو وميسي.

وتوثيقًا من العربي للنشر والتوزيع، سيجد القارئ في الكتاب مجموعة من أكواد الاستجابة السريعة QR Codes التي ستساعده على مشاهدة أهم اللحظات في حياة محمد صلاح.