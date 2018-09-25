حمدي النقاز يكشف حقيقة أزمته مع نبيل أبو زيد

كشف التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة أزمته مع نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين.









وقال الظهير الأيمن بالزمالك فى: "نبيل أبوزيد ليس وكيلي والنادي يعلم كل شئ وهو من سيتصرف معه".









وكان نبيل أبو زيد، وكيل اللاعبين والوسيط فى صفقة انتقال حمدى النقاز لنادى الزمالك من النجم الساحلى خلال الميركاتو الشتوى الأخير تقدم بشكوي ضد اللاعب فى اتحاد الكرة لعدم حصوله على عمولته من اللاعب فى صفقة انتقاله للزمالك.



