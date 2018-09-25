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المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:32 م
المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير
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وكالات
 
أبقى البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.

وقال البنك في بيان إن من المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي تقوده أسعار الغذاء بشكل رئيسي، 2.1 بالمئة في 2018 قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمئة في 2019.

ويتوقع بنك المغرب (البنك المركزي) نمو اقتصاد البلاد 3.5 بالمئة في 2018، بالنظر إلى تحسن ناتج قطاع الزراعة، ونمو الاقتصاد 3.1 بالمئة في 2019.

ويمثل القطاع الزراعي 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي. ويتوقع المغرب هذا العام محصولا استثنائيا من الحبوب بمقدار 10.3 مليون طن.
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