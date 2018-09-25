شاهد.. هذا ما يحدث عند الضغط على زر المكابح اليدوية على سرعة 192 كم/س

المكابح اليدوية إضافة أساسية في جميع السيارات، وفي الآونة الأخيرة الكثير من صناع السيارات يفضلون المكابح اليدوية بزر أوتوماتيكي.





قامت مجلة Extra Gear بعمل تجربة ضغط زر المكابح اليدوية على سرعة 192 كم/س في سيارة فولكس واجن جولف R، فهل سيعمل هذا الزر على هذه السرعة؟ أم أن السيارة ستتوقف أو يفقد السيطرة عليها؟.. شاهد الفيديو: