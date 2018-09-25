لجنة تقييم أفضل جامعة في زيارة لجامعة الفيوم





وقامت اللجنة بتفقد كليات الجامعة والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، في إطار مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم الثلاثاء.





استقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أعضاء لجنة تقييم أفضل جامعة في مصر والمكونة من الأستاذ أحمد الشيخ وكيل أول وزارة التعليم العالي والعقيد فاروق القواص – الرقابة الإدارية والعقيد تامر أبو بكر صلاح بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.