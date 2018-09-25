سبق – السعودية | إطلاق فعاليات اليوم الوطني بمجلس التنمية السياحية في نجران
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:32 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
أطلق مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران، ممثلًا في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ فعاليات مهرجان "نجران الوطني للسياحة والتراث"، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، بقصر الإمارة التاريخي بحي أبالسعود، يوم الاثنين ١٢ محرم ١٤٤٠هـ.
جاء ذلك بمشاركة أمانة منطقة نجران، وبمتابعة أعضاء مجلس التنمية السياحية، بحضور وكيل إمارة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ويستمر لمدة يومين.
وألقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، كلمة رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وأضاف: الاحتفال باليوم الوطني يأتي لتجسيد روح الولاء والمحبة لهذه البلاد المباركة وقادتها، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، ولوكيل الإمارة على حضوره لإطلاق هذه الاحتفالات.
وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة، الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة في الاحتفال، كما افتتح معرض الأمانة الخاص بالجنود البواسل، ومعارض الحرفيين والأسر المنتجة.
المصدر:- صحيفة سبق
أطلق مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران، ممثلًا في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ فعاليات مهرجان "نجران الوطني للسياحة والتراث"، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، بقصر الإمارة التاريخي بحي أبالسعود، يوم الاثنين ١٢ محرم ١٤٤٠هـ.
جاء ذلك بمشاركة أمانة منطقة نجران، وبمتابعة أعضاء مجلس التنمية السياحية، بحضور وكيل إمارة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ويستمر لمدة يومين.
وألقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، كلمة رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وأضاف: الاحتفال باليوم الوطني يأتي لتجسيد روح الولاء والمحبة لهذه البلاد المباركة وقادتها، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه، ولوكيل الإمارة على حضوره لإطلاق هذه الاحتفالات.
وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة، الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة في الاحتفال، كما افتتح معرض الأمانة الخاص بالجنود البواسل، ومعارض الحرفيين والأسر المنتجة.
المصدر:- صحيفة سبق
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية