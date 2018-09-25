القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأستروكس وسلاح ناري بطوخ

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس، وسلاح ناري بدائرة مركز طوخ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار ا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، بضبط كلا من "عزالدين. غ" 34سنه عاطل، و"خالد. ع" 34سنه عاطل، وبحوزتهما سلاح ناري بندقية خرطوش تحمل رقم 508415A و3طلقة من ذات العيار، وكمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 140 جرام ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول.



حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 28372 لسنة 2018م جنح مركز طوخ.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارية لحماية تجارتهما الغير مشروعه والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12297 لسنة 2018م اداري مركز طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

