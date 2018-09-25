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استجابة للمواطنين.. محافظ الغربية يقرر فتح فصول الخدمات للثانوية العامة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:27 م
استجابة للمواطنين.. محافظ الغربية يقرر فتح فصول الخدمات للثانوية العامة
محافظ الغربية - صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته الى الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بسرعة فتح فصول الخدمات للثانوية العامة.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقد اليوم بمبنى ديوان عام محافظة الغربية، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن على مستوى المحافظة.

وأكد " السعيد " أن قرار فتح فصول الخدمات، جاء أستجابة لشكوى المواطنين من إرتفاع درجة القبول فى مراحل التعليم الثانوى،على أن يتم إنتظام العملية التعليمة بهذه الفصول الأسبوع القادم.
المزيد عن: مصر محافظ الغربية ثانوية عامة الشناوي عايد اخبار
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