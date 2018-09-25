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دبلوماسي سابق: قمة السيسي وترامب أظهرت تفاهم واضح في مختلف القضايا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:26 م
دبلوماسي سابق: قمة السيسي وترامب أظهرت تفاهم واضح في مختلف القضايا
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رقية جمال
 
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دائمًا ما يكون قمة هامة حاسمة في مسيرة العلاقات المصرية الأمريكية والقضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن قمة الأمس بين الرئيسين أكدت متانة العلاقات بين مصر وأمريكا، وأظهرت قدر عالي من التفاهم الواضح بين الرئيسين وتأكيد "ترامب" على العمل مع مصر في العديد من قضايا المنطقة، وخص مصر بالإشادة بمكافحة الإرهاب، وهذا المناخ الإيجابي سيضيف لرصيد العلاقات الإيجابية بين البلدين.

وتابع، أن العلاقات المصرية الأمريكية استعادت أطرها الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية والأمنية وتمهد لأليات جديدة، بما يؤكد أهمية العلاقة بين البلدين.
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