مياه الدقهلية في حملة توعية للكهنة والقساوسة بمارجس بميت غمر (صور)

كلف المهندس عزت الصياد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، باستكمال حملة التوعية التي تقوم بها الشركة لرشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".



قام فريق التوعية ورئيس قطاع الجودة، ورئيس قطاع السنبلاوين اليوم الثلاثاء الموافق 2592018؛ بعقد ندوة للكهنة والقساوسة لنشر رسائل التوعية في دروس الآحاد والوعظ، وذلك بمقر كنيسة مارجرجس بميت غمر.



كما تم عرض دور الشركة في توفير مياه نظيفة وبيئة صحية من خلال الصرف الصحي، وتوضيح خدمات الشركة من خط ساخن وتطهير الخزانات، بالإضافة لتوزيع مطبوعات الشركة والهدايا.