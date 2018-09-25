ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بين بائعين وجزارين بطوخ

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:24 م
أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بين بائعين وجزارين بطوخ
صورة أرشيفية
طباعة
محمد نبيل
 
سيطرت قوات امن القليوبية علي مشاجرة نشبت بين البائعين والجزارين بمنطقة شارع الجزارين بطوخ، وتم علي الفور الدفع بقوات من الامن المركزي للسيطرة على المشاجرة.

تلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بنشوب مشاجرة بين البائعين والجزارين بمنطقة شارع الجزارين بطوخ، انتقل المقدم احمدسامي رئيس المباحث، تبين نشوب مشاجرة باستخدام الاسلحة البيضاء، لقيام احد البائعين بمعاكسة فتاة وانتفاض الجزارين فنشبت مشادة كلامية تحولت لمشاجرة استخدم فيها السلاح الابيض، تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، دفعت المديرية بمدرعات من قوات الامن والامن المركزي وتمت السيطرة علي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المزيد عن: مصر امن القليوبية اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر سيتي
-
x
20:45
-
أكسفورد سيتي
مانشستر يونايتد
-
x
21:00
-
ديربي كاونتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الاسباني
إسبانيول
-
x
20:00
-
إيبار
أتلتيكو مدريد
-
x
22:00
-
هويسكا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
فيورنتينا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/25/2018 6:00:05 PM