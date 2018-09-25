أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بين بائعين وجزارين بطوخ

سيطرت قوات امن القليوبية علي مشاجرة نشبت بين البائعين والجزارين بمنطقة شارع الجزارين بطوخ، وتم علي الفور الدفع بقوات من الامن المركزي للسيطرة على المشاجرة.



تلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بنشوب مشاجرة بين البائعين والجزارين بمنطقة شارع الجزارين بطوخ، انتقل المقدم احمدسامي رئيس المباحث، تبين نشوب مشاجرة باستخدام الاسلحة البيضاء، لقيام احد البائعين بمعاكسة فتاة وانتفاض الجزارين فنشبت مشادة كلامية تحولت لمشاجرة استخدم فيها السلاح الابيض، تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، دفعت المديرية بمدرعات من قوات الامن والامن المركزي وتمت السيطرة علي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

