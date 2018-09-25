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عاجل - حسام البدري يدرس العودة للتدريب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:22 م
عاجل - حسام البدري يدرس العودة للتدريب
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الفجر الرياضي
 

يفكر حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، في العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من البدري أن رئيس بيراميدز يفكر بجدية في العودة للتدريب بعد فترة غياب قصيرة.

وكانت آخر مهمة فنية للبدري مع النادي الأهلي إلا أنه رحل بعد سوء نتائج الفريق والخسارة من كمبالا سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويجتمع "البدري" مع الداعم الرئيسي لنادي بيراميدز خلال الساعات المقبلة من أجل الاتفاق على بعض الأمور الإدارية والفنية.

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