اعتني بجمالك بقناع زيت الزيتون وبيكربونات الصودا

غالبا ما تبحث السيدات عن تلك المكونات التي يمكن استخدامها لأغراض جمالية مختلفة حتى يتجنبن عناء البحث المطول أو الحصول على الكثير من المكونات التي تسبب لهن الحيرة. وفي هذا الإطار، لذا سنقدم لك في هذا المقال أبرز الاستخدامات لقناع زيت الزيتون وبيكربونات الصودا التي ستذهلك بنتائجها، فيما يلي:





علاج حفر الوجه:

تترك البثور بعض الآثار على البشرة تكون أحيانًا في شكل بقع أو حفر مزعجة، يمكنك التخلص منها من خلال مزج ملعقة زيت زيتون مع ¼ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وملعقة من العسل. قلبي المزيج ثم طبقيه على الوجه مع التدليك لبضع دقائق ثم اتركي الخليط لمدة 5 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر.





تقشير البشرة:

إذا أردت التخلص من خلايا الجلد الميت التي تتراكم على سطح البشرة وتجعلها غير مشرقة، قومي بمزج كمية متساوية من زيت الزيتون البكر مع بيكربونات الصودا واستخدميه لفرك البشرة بلطف لمدة 3 دقائق ثم اشطفي بالماء البارد مع التجفيف وتطبيق الكريم المرطب. إذا كنت تملكين بشرة حساسة فتجنبي استخدامه قبل تجربته على مساحة صغيرة من البشرة.





الرؤوس السوداء:

تفيد بيكربونات الصودا في تنظيف البشرة من الدهون التي تتسبب في ظهور الرؤوس السوداء. امزجي كمية متساوية من زيت الزيتون مع بيكربونات الصودا ثم طبقيه على منطقة الأنف وافركي بلطف بواسطة فرشاة صغيرة لمدة 3 دقائق.





نصيحة جمالية: