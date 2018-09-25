أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25/9/2018

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 602 جنيه دون أي تغيير عن مستواه خلال الثلاثة أيام الماضية، مع استقرار الأسواق العالمية.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 516 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4816 جنيها.