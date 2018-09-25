الاحتلال يفتتح خط سكة حديد فائق السرعة بين مطار تل أبيب والقدس

افتتحت سلطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم خط سكة حديد فائق السرعة بين مطار تل أبيب الدولي، والقدس المحتلة، في إطار مشروع بتكلفة ملياري دولار، وأثار شكاوى الفلسطينيين بشأن مسارها عبر أجزاء صغيرة من الضفة الغربية المحتلة.





وسيقطع القطار وقت السفر بين مطار بن جوريون ومحطة جديدة تحت الأرض على عمق 80 مترا (260 قدم) عند مدخل القدس إلى حوالي 20 دقيقة عن طريق البر، لتستغرق الرحلة 40 دقيقة على الأقل، وفقاً لوكالة رويترز.