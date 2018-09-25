سبق – السعودية | بحضور 10 آلاف مواطن.. "فنون الجوف" تقيم حفلها الوطني
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:16 مالفجر السعودي
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نظمت "جمعية الثقافة والفنون بالجوف" يوم الثقافة والفنون بمناسبة "اليوم الوطني88" بحديقة النخيل بسكاكا أمس بحضور جمهور بلغ نحو العشرة آلاف.
وخلال اللقاء ألقى مدير الجمعية الدكتور نواف الخالدي كلمة رفع من خلالها صادق التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، ورفع أيضًا الشكر والتقدير للرجال المرابطين على ثغور الوطن وندعو لشهداء الوطن المنازل العليا من الجنة .
وتنوعت فقرات الحفل بعدة ألوان وفنون، حيث ألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية بالوطن، ومنهم الشاعر مفضي سعد العطية والشاعر خالد عايش السرحاني، كما قدمت فرقة العرضة وفرقة الدحة أنواعًا من التراث الشعبي، كما قام المنشدون خليل القايد وعواد الوجدي وتركي العلي بأداء عدد من الشيلات الوطنية التي تفاعل معها الحضور .
فيما قدمت فرقة المسرح مسرحية بعنوان "أبناء الشهداء" من تأليف وإخراج محمد العفر، كما شمل الحفل العديد من المسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال بالإضافة لتوزيع عدد ألفي علم سعودي على الجمهور، وصاحب الحفل معرض للفنون البصرية ضم أربعين لوحة وصورة لأبناء وبنات الجوف.
وفي ختام الحفل قدم الفنان الشعبي المعروف بدر الليمون ثلاث أغاني وطنية، أُختتم بها الحفل الذي ارتسمت فيه البهجة والسرور على الحضور والذي تسعى إليه جمعية فنون الجوف من خلال تحقيق وتقديم الثقافة والترفيه للمنطقة وفقًا لـ"رؤية 2030"
المصدر:- صحيفة سبق
نظمت "جمعية الثقافة والفنون بالجوف" يوم الثقافة والفنون بمناسبة "اليوم الوطني88" بحديقة النخيل بسكاكا أمس بحضور جمهور بلغ نحو العشرة آلاف.
وخلال اللقاء ألقى مدير الجمعية الدكتور نواف الخالدي كلمة رفع من خلالها صادق التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، ورفع أيضًا الشكر والتقدير للرجال المرابطين على ثغور الوطن وندعو لشهداء الوطن المنازل العليا من الجنة .
وتنوعت فقرات الحفل بعدة ألوان وفنون، حيث ألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية بالوطن، ومنهم الشاعر مفضي سعد العطية والشاعر خالد عايش السرحاني، كما قدمت فرقة العرضة وفرقة الدحة أنواعًا من التراث الشعبي، كما قام المنشدون خليل القايد وعواد الوجدي وتركي العلي بأداء عدد من الشيلات الوطنية التي تفاعل معها الحضور .
فيما قدمت فرقة المسرح مسرحية بعنوان "أبناء الشهداء" من تأليف وإخراج محمد العفر، كما شمل الحفل العديد من المسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال بالإضافة لتوزيع عدد ألفي علم سعودي على الجمهور، وصاحب الحفل معرض للفنون البصرية ضم أربعين لوحة وصورة لأبناء وبنات الجوف.
وفي ختام الحفل قدم الفنان الشعبي المعروف بدر الليمون ثلاث أغاني وطنية، أُختتم بها الحفل الذي ارتسمت فيه البهجة والسرور على الحضور والذي تسعى إليه جمعية فنون الجوف من خلال تحقيق وتقديم الثقافة والترفيه للمنطقة وفقًا لـ"رؤية 2030"
المصدر:- صحيفة سبق
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