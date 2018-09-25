سبق – السعودية | الهلال الأحمر يقيم برامج تدريبية تسهم في توعية آلاف المستفيدين
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:13 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدداً من المحاضرات التوعوية، والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لمختلف شرائح المجتمع، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 18004 أشخاص من مختلف مناطق المملكة، بمشاركة 37 جهة حكومية؛ وذلك تزامناً مع احتفال اليوم العالمي للإسعافات الأولية.
وضمّ البرنامج التدريبي في منطقة الباحة عدداً من المحاضرات التوعوية حول الإسعافات الأولية لأكثر من 400 مستفيد من وزارة التعليم وهيئة السياحة وإدارة الجوازات بالمنطقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمرور والدوريات، كما نظمت الهيئة في الطائف عدداً من الدورات التدريبية في مقارّ إدارة التعليم والغرفة التجارية بالمحافظة استفاد منها 700 شخص.
ففي جازان نظّم الهلال الأحمر عدداً من الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية استفاد منها أكثر 160 شخصاً، أما في الجوف فقد تم تدريب 324 شخصاً في مراكز تدريب الهيئة بالمنطقة، وبعض المدارس، بالتعاون مع وزارة التعليم بالمنطقة.
كما استفاد أكثر من 2130 طالباً في العاصمة المقدسة من البرنامج التدريبي للهيئة، بمشاركة إدارة التعليم بالمحافظة والمعهد الصناعي، وفي جدة نظمت الهيئة عدد من المحاضرات التدريبية استفاد منها 1500 من الرجال والنساء، فيما استفاد أكثر من 1030 شخصاً من البرامج التدريبية في منطقة نجران.
وفي منطقة تبوك، نظّمت هيئة الهلال الأحمر عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التدريبية، بمشاركة 2000 مستفيد من الرجال والنساء، فيما استفاد أكثر من 1200 طالب وموظف، ضمن إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية.
كما أقامت الهيئة في المنطقة الشرقية محاضرات تدريبية في مستشفى الملك فهد التخصصي وعدد من المدارس بمشاركة 800 مستفيد، فيما استفاد 1094 آخرين من إدارة التعليم ووزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة.
وفي الرياض نظمت الهيئة دورات تدريبية في مقارّ عدد من الجهات والوزارات منها إدارة التعليم والعيادات الملكية ووزارة الخدمة المدنية استفاد منها 2000 شخص، وفي عسير استفاد أكثر من 3210 أشخاص من الرجال والنساء من البرنامج التدريبي، فيما استفاد 823 آخرين في منطقة القصيم، أما في حائل فقد استفاد نحو 623 شخصا من الدورات التدريبية.
وتحرص الهيئة في هذه المناسبة على تكوين شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية الأخرى التي ترتبط الهيئة معها بتنفيذ برامج توعوية لأفراد المجتمع، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة مع الهيئة في هذه المناسبة 37 جهة حكومية بمختلف مناطق المملكة، أسهمت في تسهيل تنفيذ الهيئة لأهدافها في توعية منسوبي تلك الجهات.
المصدر:- صحيفة سبق
نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدداً من المحاضرات التوعوية، والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لمختلف شرائح المجتمع، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 18004 أشخاص من مختلف مناطق المملكة، بمشاركة 37 جهة حكومية؛ وذلك تزامناً مع احتفال اليوم العالمي للإسعافات الأولية.
وضمّ البرنامج التدريبي في منطقة الباحة عدداً من المحاضرات التوعوية حول الإسعافات الأولية لأكثر من 400 مستفيد من وزارة التعليم وهيئة السياحة وإدارة الجوازات بالمنطقة ووزارة الشؤون الاجتماعية والمرور والدوريات، كما نظمت الهيئة في الطائف عدداً من الدورات التدريبية في مقارّ إدارة التعليم والغرفة التجارية بالمحافظة استفاد منها 700 شخص.
ففي جازان نظّم الهلال الأحمر عدداً من الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية استفاد منها أكثر 160 شخصاً، أما في الجوف فقد تم تدريب 324 شخصاً في مراكز تدريب الهيئة بالمنطقة، وبعض المدارس، بالتعاون مع وزارة التعليم بالمنطقة.
كما استفاد أكثر من 2130 طالباً في العاصمة المقدسة من البرنامج التدريبي للهيئة، بمشاركة إدارة التعليم بالمحافظة والمعهد الصناعي، وفي جدة نظمت الهيئة عدد من المحاضرات التدريبية استفاد منها 1500 من الرجال والنساء، فيما استفاد أكثر من 1030 شخصاً من البرامج التدريبية في منطقة نجران.
وفي منطقة تبوك، نظّمت هيئة الهلال الأحمر عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التدريبية، بمشاركة 2000 مستفيد من الرجال والنساء، فيما استفاد أكثر من 1200 طالب وموظف، ضمن إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية.
كما أقامت الهيئة في المنطقة الشرقية محاضرات تدريبية في مستشفى الملك فهد التخصصي وعدد من المدارس بمشاركة 800 مستفيد، فيما استفاد 1094 آخرين من إدارة التعليم ووزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة.
وفي الرياض نظمت الهيئة دورات تدريبية في مقارّ عدد من الجهات والوزارات منها إدارة التعليم والعيادات الملكية ووزارة الخدمة المدنية استفاد منها 2000 شخص، وفي عسير استفاد أكثر من 3210 أشخاص من الرجال والنساء من البرنامج التدريبي، فيما استفاد 823 آخرين في منطقة القصيم، أما في حائل فقد استفاد نحو 623 شخصا من الدورات التدريبية.
وتحرص الهيئة في هذه المناسبة على تكوين شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية الأخرى التي ترتبط الهيئة معها بتنفيذ برامج توعوية لأفراد المجتمع، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة مع الهيئة في هذه المناسبة 37 جهة حكومية بمختلف مناطق المملكة، أسهمت في تسهيل تنفيذ الهيئة لأهدافها في توعية منسوبي تلك الجهات.
المصدر:- صحيفة سبق
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية