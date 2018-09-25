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"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:20 م
رجالة وستات أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)
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صلاح حسن
 
حصد العرض المسرحي رجالة وستات"، على جائزتي أفضل عرض متكامل وأفضل تصميم أزياء في الدورة الـ١٦ لمهرجان صيف الزرقاء بالمملكة الأردنية بعد منافسة قوية مع عروض عربية عديدة تنتمى لدول تونس، السودان، السعودية، الأردن، العراق.

"رجالة و ستات" من إخراج إسلام إمام وأنتج عام ٢٠١٥ وبطولة صلاح الدالي ، تامر الكاشف ، رضا طلبة ، هالة مرزوق ، حنان عادل والأردنية أريج دبابنة ، ديكور وملابس أحمد زكريا ، شارك فى الكتابة ياسمين إمام ، آيات مجدى، رؤية درامية أحمد زكريا.
"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)
"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)
"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)
"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)
"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)
المزيد عن: عرض رجالة وستات رجالة وستات الأردن إسلام إمام
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