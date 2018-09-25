"رجالة وستات" أفضل عرض أزياء صيف الزرقاء بالأردن (صور)

حصد العرض المسرحي رجالة وستات"، على جائزتي أفضل عرض متكامل وأفضل تصميم أزياء في الدورة الـ١٦ لمهرجان صيف الزرقاء بالمملكة الأردنية بعد منافسة قوية مع عروض عربية عديدة تنتمى لدول تونس، السودان، السعودية، الأردن، العراق.



