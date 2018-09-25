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ضبط 4 مطلوبين تنفيذ في أحكام قضائية متنوعة بكفرالشيخ

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:20 م
ضبط 4 مطلوبين تنفيذ في أحكام قضائية متنوعة بكفرالشيخ
المتهمين
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هبه عبد الحفيظ
 

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، في ضبط 4 من المطلوب التنفيذ عليهم في أحكام قضائية متنوعة بكفرالشيخ.


فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ من ضبط زكريا أ. أ، 37 سنة، صياد، مقيم قرية دمور، مطلوب التنفيذ عليه في (53 حكم قضائي متنوع)، متولي م. م، 37 سنة، مقيم قرية دمور، مطلوب التنفيذ عليه في (43 حكم قضائي متنوع)، سكرة س. ا، 47 سنة، مقيمة قرية دمور، مطلوب التنفيذ عليها في (34 حكم قضائي متنوع)، محمود ع. ع، 45 سنة، عامل، مقيم قرية القواسم، مطلوب التنفيذ عليه في (36 حكم قضائي متنوع).



تم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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