ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز هدف محمد صلاح بجائزة بوشكاش

أفردت الصحف العالمية مساحة لفوز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام الامضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"





وحصل محمد صلاح على جائزة بوشكاش عن هدفه في مرمى تإيفرتون بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي





ماركا





محمد صلاح يفوز بجائزة بوشكاش بعد هدفه الرائع ضد إيفرتون متفوقًا على بيل وميسي ورونالدو





ميرور





المثير للدهشة استبعاد محمد صلاح من تشكيل أفضل لاعب في العالم بعد تواجده في القائمة المختصرة لأفضل لاعب





ليفربول إيكو





وصفت صحيفة ليفربول إيكو المهتمة بأخبار ليفربول استبعاد محمد صلاح من تشكيل فيفا بالأمر البشع





آس





مفاجأة في جائزة بوشكاش لأفضل هدف بعد حصول محمد صلاح عليها من خلال تصويت الجماهير







