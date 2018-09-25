ذات أهمية اقتصادية.. ماذا قالوا عن زيارة "السيسي" لنيويورك؟

تباينت آراء بعض الشخصيات العامة عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73، مؤكدين ان الزيارة ذات أهمية اقتصادية، فضلاً عن أنها تكشف للعالم برمته أنها مضت لطريق الإصلاح، وأنها داعم قوي تجاه قضية السلام.

ويُشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، حيث يتناول خلالها رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

ذات أهمية اقتصادية لجذب استثمارات دولية

قال محمد توفيق، منسق عام مكافحة الإرهاب والفساد بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية ليست زيارة سياسية فقط، لكن يستثمر وجوده بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لشرح حقيقة الوضع الحالي لتعافي الاقتصاد المصري وسبل جذب استثمارات دولية لتعود على الوطن بكل رخاء وتنمية.

وأضاف، أن من أبرزها اجتماع الرئيس مع مجموعه الشراكة المصرية الأمريكية، وذكر إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية كانت ولا تزال إحدى ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما أن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، كما تظل الولايات المتحدة أحد أكبر وأهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأشار إلى أن استعرض الرئيس تطورات الأوضاع في مصر، يؤكد أن مصر حققت إنجازات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو تثبيت دعائم أركان الدولة والحفاظ على استقرارها.

بلادنا توضح للعالم أنها مضت لطريق الإصلاح

من جانبها عقبت السفيرة وفاء بسيم، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحد، قائلة إن هذه الدورة الخامسة التي يحضرها الرئيس منذ توليه الحكم.

وأضافت "بسيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن مصر توضح للعالم أنها مضت للطريق الذى أرادته لنفسها وهو الإصلاح ومكافحة الإرهاب والتقدم الاقتصادي والتنمية والنهوض بالدولة المصرية والتخلص من جماعة الإخوان التي كانت تستهدف خطف الدولة.

ولفتت مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة إلى أن مصر تترأس أهم المجموعات الإقليمية وهي مجموعة الـ 77، والتي تضم 135 دولة من مختلف المناطق الجغرافية وقارات مختلفة واقتصاديات مختلفة وهدفها واحد وهو النهوض بشعوبها والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بقضايا البيئة والقضايا المالية في العالم، متابعة: "لقاءات الرئيس في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تقام على مبدأ المصالح المصرية ودوائر الدبلوماسية".

عيد للمصريين في أمريكا

وقال الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة "عيد سنوي ينتظره المصريين".

وقال "حساسين" في برنامجه اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة الذي سيتناول رؤية مصر للقضايا الدولية والإقليمية وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، موجهًا التحية للجالية المصرية في نيويورك لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "بيقعدوا واحتفالات ورقص وزمر والنواب يقابلوا الناس في الشارع وبتبقي هيصة".

السيسي تحدث في قمة نيلسون مانديلا للسلام بصوت أفريقيا

بينما قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحث في الشأن الأفريقي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة نيلسون مانديلا للسلام على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، جاءت شاملة وجامعة، مؤكدة أن السيسي تحدث اليوم بصوت أفريقيا.

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى المصرية" أن السيسي طالب بالاتجاه نحو القارة الأفريقية في ظل التحديات التي تواجهها القارة، والتي منها القضاء على منابع ودعم الإرهاب، موضحة أن الراحل نيلسون مانديلا كان مثالا حقيقيا للإنسانية والفكر المتفتح المتنور وكان يحمل بذور إنسانية كبيرة وفكرة التسامح التي سعى اليها بعد توليه السلطة في جنوب أفريقيا، وهو من أهم رموز القيادات الأفريقية والتحرر على مستوى العالم.

تأكيد الرؤية المصرية تجاه السلام

في سياق متصل، عقب الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة نيلسون مانديلا قائلًا: "الكلمة أكدت على الرؤية المصرية تجاه قضية السلام".

وأضاف "عزالعرب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المنطقة العربية أصبحت مصدرًا لتصدير الصراعات إلى العالم، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تقام على نشر السلام في المنطة وحل قضايا الصراعات.