طارق قنديل يكشف دور اللجنة الأوليمبية في مشروع لائحة الأهلي

طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إنه لا صحة لما تردد بشأن وجود ٢٥ ملاحظة من اللجنة الأوليمبية المصرية على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل صياغتها الأخيرة التي تم اعتمادها من اللجنة الأولمبية ومجلس الإدارة.





وأضاف قنديل أن رد اللجنة الأولمبية كان على استفسارات الأهلي حول البنود التي تناولت التمييز بالنسبة للمرأة وبند الـ ٨ سنوات، مُشدداً أن مجلس الإدارة استشار اللجنة الأولمبية المصرية لضمان شرعية وقانونية اللائحة.





وأتم قنديل حديثه قائلاً: «التواصل مع اللجنة الأوليمبية جاء للحفاظ على مشروعية اللائحة، وحتى لا يتم الطعن عليها وفقا لما يمنحه القانون المصري من حق للجنة الأولمبية بمباشرة دور رقابي لضمان تفعيل الميثاق الأوليمبي، ولذلك طرحنا بعض البنود على اللجنة منها بند التعيين، وصيغة ترشح العنصر النسائي، وبند الـ ٨ سنوات الذي تم رفضه من اللجنة القانونية الأولمبية المصرية لمنع أي نوع من التمييز أو فرض الآراء.



